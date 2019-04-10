«Сызрань-2003» уступила дома «Нефтехимику» в возобновившемся чемпионате ПФЛ

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-10T14:23:52+03:00

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Возобновился чемпионат ПЛФ в зоне «Урал-Приволжье». Во вторник, 9 апреля, «Сызрань-2003» в рамках 18 тура уступила на своем поле лидеру - нижнекамскому «Нефтехимику». Счет в матче – 0:2. Голами отметились Мераби Уридия и Павел Шадрин.

- Наша команда продолжает удерживать 3-ю строчку турнирной таблицы с 29-ю очками, опережая лишь на два очка ульяновскую «Волгу», - рассказали в пресс-службе «Сызрани».

Следующий матч команда проведет на выезде в воскресенье, 14 апреля. Соперник – новотроицкая «Носта».

Ближайшая домашняя игра назначена на 21 апреля. В этот день в Сызрани пройдет дерби Самарской области – в гости к «быкам» приедет «Лада-Тольятти».

ИСТОЧНИК KP.RU