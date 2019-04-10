2019-04-10T14:24:37+03:00
Происшествия

В Тольятти KIA на полном ходу влетела в бетонный столб и опрокинулась

Опора не выдержала удара и рухнула на землю
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: отдел ГИБДД по ТольяттиФото: отдел ГИБДД по Тольятти
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Поздно вечером во вторник, 9 апреля, в Центральном районе Тольятти произошло серьезное ДТП. Там на улице Комзина иномарка протаранила бетонный столб.

- Все при мне произошло. Водитель не тормозил. Он влетел в световую опору на полном ходу, примерно со скоростью 80-90 км/ч, а может и больше, - поделился в соцсетях свидетель аварии.

Световую опору буквально вырвало с корнем

Световую опору буквально вырвало с корнем

По словам других очевидцев, иномарка буквально обняла столб, а потом еще и перевернулась. Что касается столба, то он не устоял и рухнул на землю. В результате случившегося водитель «Киа» получил различные травмы, с которыми его увезли в больницу. По данным отдела ГИБДД по Тольятти, стаж вождения автомобилиста составляет 19 лет. По какой причине произошло ДТП, пока не известно. Сейчас полицейские выясняют все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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