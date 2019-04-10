Регоператор по вывозу мусора открывает в Самаре новые центры обслуживания

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-10T15:25:08+03:00

Всего в Самаре пока будут работать 4 центра обслуживания клиентов / Фото: ЭкоСтройРесурс

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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами анонсировал открытие в Самаре двух новых центров обслуживания клиентов. Один из них будет работать в поселке Управленческий на улице Сергея Лазо, 26а, а второй (начиная с 11 апреля) — на улице Чернореченской, 21, 3 этаж, кабинет 379.

- Сейчас на территории Самарской области работают 35 центров обслуживания клиентов. Больше всего их в Самаре — 4 центра. На втором месте Тольятти. Там сейчас работают 3 центра. В остальных городах и районах области открыты по одному центру обслуживания, - сообщили в компании «ЭкоСтройРесурс».

Добавим, что обратиться с каким-либо вопросом к регоператору можно, позвонив по бесплатному телефону: 8-800-301-29-42 (для жителей области) и + 7 (846) 303-06-48 (для жителей Самары). Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU