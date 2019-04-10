Будьте осторожны: в Самаре на Ново-Садовой отключились светофоры
Движение регулируют сотрудники ГИБДД
Фото: @Samara_535Фото: Twitter.com
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В среду, 10 апреля, в Самаре на улице Ново-Садовой перестали работать светофоры. Они погасли на участке от улицы Академика Платонова до улицы Советской Армии. Об этом сообщили представители АСАДО в Твиттере.
- Около 15:20 произошел сбой в работе электроподстанции, поэтому отключились светофоры. Сейчас ведутся работы по восстановлению питания, - отметили в «Дорсигнале».
По данным дорожных ведомств, на устранение аварии уйдет около трех часов. На это время движение на улице Ново-Садовой будут регулировать сотрудники ГИБДД. Автомобилистов просят быть внимательнее и соблюдать ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU