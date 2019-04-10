2019-04-10T16:13:10+03:00
Общество

Будьте осторожны: в Самаре на Ново-Садовой отключились светофоры

Движение регулируют сотрудники ГИБДД
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: @Samara_535Фото: @Samara_535Фото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В среду, 10 апреля, в Самаре на улице Ново-Садовой перестали работать светофоры. Они погасли на участке от улицы Академика Платонова до улицы Советской Армии. Об этом сообщили представители АСАДО в Твиттере.

- Около 15:20 произошел сбой в работе электроподстанции, поэтому отключились светофоры. Сейчас ведутся работы по восстановлению питания, - отметили в «Дорсигнале».

По данным дорожных ведомств, на устранение аварии уйдет около трех часов. На это время движение на улице Ново-Садовой будут регулировать сотрудники ГИБДД. Автомобилистов просят быть внимательнее и соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Самара Арена – сложный объект». Министр спорта РФ рассказал о передаче стадиона региону
Бывший игрок и тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов возобновил карьеру футболиста
Не жгите мусор на дачах: в Самарской области вводится особый противопожарный режим
Полицейские объявили в розыск мужчину, избившего пенсионера МВД из Сызрани
Шел не по «зебре»: в Самаре под колеса Toyota угодил 12-летний мальчик
В Самаре на фабрике-кухне проведут противоаварийные работы за 232,4 млн рублей
Регоператор по вывозу мусора открывает в Самаре новые центры обслуживания
Тольяттинская пловчиха завоевала серебряную медаль на чемпионате России
Стала известна дата открытия Ботанического сада в Самаре
В Тольятти KIA на полном ходу влетела в бетонный столб и опрокинулась
«Сызрань-2003» уступила дома «Нефтехимику» в возобновившемся чемпионате ПФЛ
В Сызрани из-за прорыва теплотрассы провалился асфальт и грунт
«Крыльям Советов» запретили регистрировать новых футболистов из-за жалоб двух экс-игроков
В самарской военчасти похитили пайки на 7 млн рублей
Первым телеканал «ПОБЕДА» включил в свою ТВ–сеть «Ростелеком»
В Самарской области будут судить наркобанду, которая «заработала» более 5 млн рублей
С начала 2019 года клещи покусали уже 8 самарцев
Для Волгаря собираются купить автоматизированный пункт мониторинга воздуха за 20 млн рублей
Самарский рапирист выиграл «золото» на первенстве мира по фехтованию
В Самаре на матче «Крылья Советов» - «Рубин» диктора впервые заменит робот