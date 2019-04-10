2019-04-10T16:32:22+03:00
Происшествия

Полицейские объявили в розыск мужчину, избившего пенсионера МВД из Сызрани

По факту преступления уже возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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Все участники событий установленыВсе участники событий установленыФото: скрин с видео
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Получила продолжение история с 52-летним пенсионером МВД из Сызрани, на которого вечером 1 апреля напали пьяные отморозки. Мужчину избили и затащили в подъезд, он получил серьезные травмы. Как сообщили стражи порядка, по этой ситуации уже приняли процессуальное решение.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ - "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". 8 апреля пострадавший выписана из стационара на амбулаторное лечение, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Полицейские отметили, что все участники конфликта уже установлены. Правоохранители осмотрели место происшествия, установили и опросили свидетелей случившегося. Сейчас принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленника, причинившего потерпевшему телесные повреждения. Расследование и выяснение всех обстоятельств случившегося продолжается.

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Избиение мужчины в центре Сызрани. Полюбуйтесь сызранцы- это ваши дети!.Самый центр города Сызрань. Переулок Достоевского 4. В 30 метрах Пенсионный фонд России, в 50 метрах Кафедральный собор, напротив этого подъезда во дворе опорный пункт полиции... Безопаснее места казалось бы трудно найти...

ИСТОЧНИК KP.RU

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