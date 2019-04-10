Не жгите мусор на дачах: в Самарской области вводится особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-10T16:46:42+03:00

Он продлится с 15 апреля по 30 сентября

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В Самарской области со следующего понедельника, 15 апреля, вводится особый противопожарный режим. Он продлится до 30 сентября. Соответствующее постановление опубликовало региональное правительство.

- На время действия противопожарного режима жителям запрещается сжигать мусор, сухую растительность и отходы на территории населенных пунктов, а также на приусадебных, садовых и дачных участках. При наступлении IV-V классов пожарной опасности будет также установлен запрет на посещение лесов, - говорится в документе.

В пожароопасный период в регионе организуют дежурство добровольных пожарных дружин. Кроме того, за каждым домовым хозяйством самарцев закрепят один из видов противопожарного инвентаря: ведро, багор, лопату, лестницу и топор.

ИСТОЧНИК KP.RU