2019-04-10T16:46:42+03:00
Общество

Не жгите мусор на дачах: в Самарской области вводится особый противопожарный режим

Он продлится с 15 апреля по 30 сентября
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Жителей региона призывают быть осторожнее с огнемЖителей региона призывают быть осторожнее с огнемФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области со следующего понедельника, 15 апреля, вводится особый противопожарный режим. Он продлится до 30 сентября. Соответствующее постановление опубликовало региональное правительство.

- На время действия противопожарного режима жителям запрещается сжигать мусор, сухую растительность и отходы на территории населенных пунктов, а также на приусадебных, садовых и дачных участках. При наступлении IV-V классов пожарной опасности будет также установлен запрет на посещение лесов, - говорится в документе.

В пожароопасный период в регионе организуют дежурство добровольных пожарных дружин. Кроме того, за каждым домовым хозяйством самарцев закрепят один из видов противопожарного инвентаря: ведро, багор, лопату, лестницу и топор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Самара Арена – сложный объект». Министр спорта РФ рассказал о передаче стадиона региону
Бывший игрок и тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов возобновил карьеру футболиста
Полицейские объявили в розыск мужчину, избившего пенсионера МВД из Сызрани
Шел не по «зебре»: в Самаре под колеса Toyota угодил 12-летний мальчик
Будьте осторожны: в Самаре на Ново-Садовой отключились светофоры
В Самаре на фабрике-кухне проведут противоаварийные работы за 232,4 млн рублей
Регоператор по вывозу мусора открывает в Самаре новые центры обслуживания
Тольяттинская пловчиха завоевала серебряную медаль на чемпионате России
Стала известна дата открытия Ботанического сада в Самаре
В Тольятти KIA на полном ходу влетела в бетонный столб и опрокинулась
«Сызрань-2003» уступила дома «Нефтехимику» в возобновившемся чемпионате ПФЛ
В Сызрани из-за прорыва теплотрассы провалился асфальт и грунт
«Крыльям Советов» запретили регистрировать новых футболистов из-за жалоб двух экс-игроков
В самарской военчасти похитили пайки на 7 млн рублей
Первым телеканал «ПОБЕДА» включил в свою ТВ–сеть «Ростелеком»
В Самарской области будут судить наркобанду, которая «заработала» более 5 млн рублей
С начала 2019 года клещи покусали уже 8 самарцев
Для Волгаря собираются купить автоматизированный пункт мониторинга воздуха за 20 млн рублей
Самарский рапирист выиграл «золото» на первенстве мира по фехтованию
В Самаре на матче «Крылья Советов» - «Рубин» диктора впервые заменит робот