Не жгите мусор на дачах: в Самарской области вводится особый противопожарный режим
В Самарской области со следующего понедельника, 15 апреля, вводится особый противопожарный режим. Он продлится до 30 сентября. Соответствующее постановление опубликовало региональное правительство.
- На время действия противопожарного режима жителям запрещается сжигать мусор, сухую растительность и отходы на территории населенных пунктов, а также на приусадебных, садовых и дачных участках. При наступлении IV-V классов пожарной опасности будет также установлен запрет на посещение лесов, - говорится в документе.
В пожароопасный период в регионе организуют дежурство добровольных пожарных дружин. Кроме того, за каждым домовым хозяйством самарцев закрепят один из видов противопожарного инвентаря: ведро, багор, лопату, лестницу и топор.
ИСТОЧНИК KP.RU