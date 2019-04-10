2019-04-10T17:57:06+03:00
Общество

«Самара Арена – сложный объект». Министр спорта РФ рассказал о передаче стадиона региону

После того, как «Самара Арена» станет имуществом губернии, содержание объекта обойдется в 150 млн рублей в год
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Пока стадион не перейдет в собственность региона, он освобожден от выплаты налога на имущество организацииПока стадион не перейдет в собственность региона, он освобожден от выплаты налога на имущество организацииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стадион «Самара Арена» пока не передают в собственность региона. О возникших проблемах рассказал министр спорта РФ Павел Колобков заявил журналистам в среду после заседания итоговой коллегии Министерства спорта РФ, - передает ТАСС.

- Работа по передаче стадионов регионам начата, арены передаются в плановом режиме, в этом плане мы осуществим преемственность. Чуть сложнее с самарским стадионом - это огромный и сложный объект. Остальные стадионы передаются в регионы, - сообщил Колобков.

После того, как «Самара Арена» станет имуществом губернии, содержание объекта обойдется в 150 млн рублей в год. Именно столько сейчас тратят на стадион федеральные власти. Ранее сообщалось, что на содержание стадиона придется ежегодно тратить 500 млн рублей.

Пока стадион не перейдет в собственность региона, он освобожден от выплаты налога на имущество организации.

- Стадион должны передать в собственность региона после 30 июня 2019 года. Однако мы будем просить продлить этот срок, - заявил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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