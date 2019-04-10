В Самаре из-за снега, который упал с крыши, возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 19:25 2019-04-10T19:25:26+03:00

Следствие выяснило, что директор ООО «Уютный дом» не очистил кровлю от наледи и снега в доме по ул. Физкультурной, 119 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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История о падении снега с крыши дошла до суда. Об этом сообщает прокуратура Самарской области. Напомним, 27 марта 2018 года с крыши упали снег и наледь. В итоге пострадала женщина, проходящая под козырьком крыши. Местной жительнице были причинены травмы, повлекшие легкий вред здоровью.

- Прокуратура Промышленного района г. Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Следствие выяснило, что директор ООО «Уютный дом» не очистил кровлю от наледи и снега в доме по ул. Физкультурной, 119. Теперь дело передано для рассмотрения по существу в Промышленный районный суд г.Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU