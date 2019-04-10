Правительство Самарской области снова попытается продать самолет бывшего губернатора

СЕГОДНЯ 20:42 2019-04-10T20:42:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Самарской области приватизируют самолет Ту-154М. По мнению правительства, с помощью продажи самолета можно привлечь доходы в региональный бюджет. Об этом говорится в областной программе по приватизации.

- Приватизация указанного имущества связана с отсутствием потребности в данном самолете для нужд органов госвласти Самарской области и подведомственным им хозяйствующих субъектов, - говорится в постановлении.

Самолет с серийным номером 07А1001 был правительственным бортом, когда губернатором региона был Константин Титов. Продать судно пытаются не первый год. В 2016 году самолет выставляли на продажу за 127 миллионов. Однако покупать его пока никто не хочет.

ИСТОЧНИК KP.RU