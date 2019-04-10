2019-04-10T21:14:24+03:00
Спорт

Баскетбольная «Самара» обыграла Темп-СУМЗ-УГМК во втором матче полуфинала Суперлиги

Счет во встрече – 86:61, в серии – 2:0 в пользу «горожан»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
Изменить размер текста:

Баскетбольному клубу «Самара» осталось выиграть один матч, чтобы выйти в финал Суперлиги. В среду, 10 апреля, «горожане» обыграли дома Темп-СУМЗ-УГМК во втором полуфинальном матче плей-офф турнира. Встреча завершилась со счетом 86:61.

Таким образом, счет в серии стал 2:0. Следующая игра этих соперников пройдет в Ревде 14 апреля. Если понадобится, еще один матч в Ревде назначен на 16 апреля.

В другой полуфинальной паре – «Восток-65» (Южно-Сахалинск) - «Спартак» (Санкт-Петербург) - счет 1:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Правительство Самарской области снова попытается продать самолет бывшего губернатора
В Самаре из-за снега, который упал с крыши, возбудили уголовное дело
«Самара Арена – сложный объект». Министр спорта РФ рассказал о передаче стадиона региону
Бывший игрок и тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов возобновил карьеру футболиста
Не жгите мусор на дачах: в Самарской области вводится особый противопожарный режим
Полицейские объявили в розыск мужчину, избившего пенсионера МВД из Сызрани
Шел не по «зебре»: в Самаре под колеса Toyota угодил 12-летний мальчик
Будьте осторожны: в Самаре на Ново-Садовой отключились светофоры
В Самаре на фабрике-кухне проведут противоаварийные работы за 232,4 млн рублей
Регоператор по вывозу мусора открывает в Самаре новые центры обслуживания
Тольяттинская пловчиха завоевала серебряную медаль на чемпионате России
Стала известна дата открытия Ботанического сада в Самаре
В Тольятти KIA на полном ходу влетела в бетонный столб и опрокинулась
«Сызрань-2003» уступила дома «Нефтехимику» в возобновившемся чемпионате ПФЛ
В Сызрани из-за прорыва теплотрассы провалился асфальт и грунт
«Крыльям Советов» запретили регистрировать новых футболистов из-за жалоб двух экс-игроков
В самарской военчасти похитили пайки на 7 млн рублей
Первым телеканал «ПОБЕДА» включил в свою ТВ–сеть «Ростелеком»
В Самарской области будут судить наркобанду, которая «заработала» более 5 млн рублей
С начала 2019 года клещи покусали уже 8 самарцев
Для Волгаря собираются купить автоматизированный пункт мониторинга воздуха за 20 млн рублей
Самарский рапирист выиграл «золото» на первенстве мира по фехтованию
В Самаре на матче «Крылья Советов» - «Рубин» диктора впервые заменит робот