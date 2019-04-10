Баскетбольная «Самара» обыграла Темп-СУМЗ-УГМК во втором матче полуфинала Суперлиги

СЕГОДНЯ 21:14 2019-04-10T21:14:24+03:00

Счет во встрече – 86:61, в серии – 2:0 в пользу «горожан»

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Баскетбольному клубу «Самара» осталось выиграть один матч, чтобы выйти в финал Суперлиги. В среду, 10 апреля, «горожане» обыграли дома Темп-СУМЗ-УГМК во втором полуфинальном матче плей-офф турнира. Встреча завершилась со счетом 86:61.

Таким образом, счет в серии стал 2:0. Следующая игра этих соперников пройдет в Ревде 14 апреля. Если понадобится, еще один матч в Ревде назначен на 16 апреля.

В другой полуфинальной паре – «Восток-65» (Южно-Сахалинск) - «Спартак» (Санкт-Петербург) - счет 1:1.

ИСТОЧНИК KP.RU