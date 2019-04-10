В Самарской области почтальонов научат определять тех, кому нужна помощь

10 Апр 22:31 2019-04-10T22:31:57+03:00

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9 апреля министерство социально-демографической политики и самарский филиал «Почты России» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь почтальоны будут определять, кому из их подопечных в селах нужна медицинская или социальная помощь и передавать информацию в специальные службы.

- В прошлом году В Кинель-Черкасском районе стартовал пилотный проект. В нем были задействованы 80 почтальонов и 26 начальников почтовых отделений. Они проводили опрос населения, выявляли нуждающихся в медицинской помощи и передавали эту информацию в медицинское учреждение, - прокомментировали в правительстве Самарской области.

Теперь помогать соцслужбам будут 239 почтальонов. Проект будет действовать в Кинель-Черкасском, Красноармейском, Большечерниговском, Большеглушицком и Пестравском районах. Почтальонов научат выявлять тех, кому нужны услуги медицинского или социального работников. Проект заработает уже этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU