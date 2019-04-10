В Самарской области почтальонов научат определять тех, кому нужна помощь
9 апреля министерство социально-демографической политики и самарский филиал «Почты России» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь почтальоны будут определять, кому из их подопечных в селах нужна медицинская или социальная помощь и передавать информацию в специальные службы.
- В прошлом году В Кинель-Черкасском районе стартовал пилотный проект. В нем были задействованы 80 почтальонов и 26 начальников почтовых отделений. Они проводили опрос населения, выявляли нуждающихся в медицинской помощи и передавали эту информацию в медицинское учреждение, - прокомментировали в правительстве Самарской области.
Теперь помогать соцслужбам будут 239 почтальонов. Проект будет действовать в Кинель-Черкасском, Красноармейском, Большечерниговском, Большеглушицком и Пестравском районах. Почтальонов научат выявлять тех, кому нужны услуги медицинского или социального работников. Проект заработает уже этим летом.
ИСТОЧНИК KP.RU