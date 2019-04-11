2019-04-11T08:14:56+03:00
Спорт

Баскетбольная «Самара» во втором матче полуфинала Суперлиги обыграла «Темп-СУМЗ-УГМК»

Самарская команда ведет в серии со счетом 2:0
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В среду, 10 апреля, в МТЛ «Арена» прошел второй матч полуфинала Суперлиги по баскетболу между командами «Самара» и «Темп-СУМЗ-УГМК». Удача вновь оказалась на стороне самарцев. Они обыграли противника со счетом 86:61.

Баскетболисты «Самары» с самого начала игры заняли лидирующую позицию. В первые пять минут матча они не дали и шанса ревдинцам заработать очки — 14:0. Однако к концу периода гости все-таки смогли немного сократить отставание — 25:15. Во второй четверти самарцы еще сильнее вырвались вперед. На этот раз отставание ревдинцев стало еще заметнее — 21:8. К большому перерыву самарская команда имела перевес уже в 23 очка.

В третьей десятиминутке выявить лидера не удалось. Команды шли на равных и завершили период со счетом 18:18. А вот завершающий период остался опять за баскетболистами «Самары» - 22:20. В итоге безоговорочная победа. Второй матч самарцы завершили уже с более явным преимуществом, чем первый. Отрыв от соперника составил целых 25 очков.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, теперь серия переезжает в Ревду. Там команды сыграют в воскресенье, 14 апреля, и, если понадобится, еще и во вторник, 16 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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