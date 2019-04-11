2019-04-11T08:19:44+03:00
Общество

В состав рабочей группы Стратегии строительной отрасли до 2030 года вошел Владимир Кошелев

Самарский депутат, председатель комитета по строительству губернской думы, займется составлением главного документа для развития отрасли
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Владимир Кошелев будет работать над Стратегией развития строительного рынкаВладимир Кошелев будет работать над Стратегией развития строительного рынка
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Председатель комитета по строительству, член координационного совета «Деловой России» Владимир Кошелев будет работать в составе рабочей группы по разработке проекта Стратегии строительной отрасли РФ. Он будет трудиться в ней под руководством Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева. Это важный документ, который должен предопределить развитие отрасли на долгие годы.

- Созданная совместными усилиями Стратегия должна стать документом, который задаст ориентир развития всей строительной отрасли до 2030 года. Руководствоваться им будут не только Минстрой России и органы исполнительной власти, но и строительные компании, - сообщается в пресс-релизе.

В разработке стратегии примут участие проектные команды. В них вошли представители научного и профессионального сообщества, специалисты институтов развития. От участников рабочей группы ждут предложений по дальнейшему ускорению технологического развития строительной отрасли. Концепция должна охватить сферы жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, рынка строительных материалов и строительной техники, предусматривать внедрение инноваций

ИСТОЧНИК KP.RU

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