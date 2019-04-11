2019-04-11T08:31:10+03:00
Общество

В Самаре в День космонавтики "взлетит" ракета на проспекте Ленина

Музей устроит имитацию работы сопл "Союза"
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вечером 12 апреля будут сделаны 4 выстрела из криопушкиВечером 12 апреля будут сделаны 4 выстрела из криопушкиФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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В пятницу, 12 апреля, возле музейно-выставочного комплекса "Самара Космическая" на проспекте Ленина пройдет праздник в честь Дня космонавтики. Жителей города и их детей ждут там увлекательные игры, подарки и творческие номера. А завершится праздник "взлетом" ракеты-носителя "Союз".

- Мы устроим имитацию работы сопл ракеты. Столбы дыма мгновенно вырастут и затем также быстро рассеются, - сообщили представители музея.

Организаторы праздника советуют самарцам побывать возле ракеты и вечером. С наступлением темноты при работе обновленной подсветки будут сделаны четыре выстрела криопушки. Они запланированы на 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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