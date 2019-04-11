В Чапаевске приставы заставили подрядчика отремонтировать женщине дом
В Чапаевске приставы разыскали недобросовестного мастера по строительным работам, который исчез, не закончив ремонт в доме у своей нанимательницы.
- Мужчина пообещал заказчице, что закупит все необходимые материалы и отремонтирует ей крышу, установит отмостку дома, отштукатурит террасу и сделает два крыльца. Однако работы он так и не закончил и скрылся. В итоге обманутая хозяйка подала на него в суд, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Служители Фемиды обязали мужчину закончить ремонт. Все бы хорошо, вот только мастер бесследно исчез. Приставам пришлось объявить его в розыск. Через некоторое время должника удалось найти. Он по личным вопросам обратился в Чапаевский городской суд, где и был задержан приставами. Мужчине сообщили о вынесенном в отношении него решении суда. Недавно ремонтные работы в доме жительницы Чапаевска были возобновлены.
ИСТОЧНИК KP.RU