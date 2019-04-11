В Самаре ветеринарного врача уличили в получении взятки в 65 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-11T10:46:20+03:00

За эти деньги женщина должна была выдать документы на рыбу без ее осмотра

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Ветеринарный врач СББЖ ГБУ «Самарское ветеринарное объединение» стал фигурантом уголовного дела. Женщину подозревают в получении взятки.

- По версии следствия, ветврач получила на свою личную банковскую карту 65 тысяч рублей от представителя индивидуального предпринимателя. За эти деньги она должна была оформить и выдать ветеринарно-сопроводительные документы на рыбу без ее фактического осмотра, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU