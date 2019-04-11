2019-04-11T11:13:44+03:00
Общество

Самарская область может получить дополнительные средства на реконструкцию объектов ЖКХ

Дмитрий Азаров достиг определенных договоренностей с главой Фонда содействия реформированию ЖКХ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Средства на обновление объектов ЖКХ могут получить несколько городов и районов Самарской областиСредства на обновление объектов ЖКХ могут получить несколько городов и районов Самарской областиФото: Архив "КП"
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Москве встречу с гендиректором Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным, на которой они обсудили несколько важных вопросов. В частности, речь шла о реконструкции коммунальных объектов ЖКХ региона. Согласно постановлению правительства РФ, подписанному в феврале, Самарская область может получить на эти цели из федерального бюджета дополнительные средства.

- Рассчитывать на такую поддержку могут муниципалитеты, в которых проживают менее 500 тысяч человек, ранее эта цифра не превышала 250 тысяч. Теперь этим параметрам соответствуют все города и районы губернии, кроме Самары и Тольятти, - сообщили в правительстве Самарской области.

Отметим, что вопрос модернизации ЖКХ для 63 региона очень актуален. В большинстве городов и районов инженерные сети были проложены более 30 лет назад. Сейчас больше всего в ремонте нуждаются котельные, насосно-фильтровальные станции и водоводы. Глава региона представил руководителю Фонда несколько проектов по модернизации инфраструктуры тепло- и водоснабжения, водоотведения муниципалитетов. По словам Дмитрия Азарова, предварительная договоренность по поддержке этих проектов на встрече была достигнута. Теперь городам и районам Самарской области предстоит проверить все коммунальные объекты и подготовить необходимую документацию для их модернизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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