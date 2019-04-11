2019-04-11T11:42:36+03:00
Происшествия

В Тольятти Datsun ушел колесом под асфальт

Вызволять машину из ямы пришлось с помощью эвакуатора
Анастасия ФИЛАТОВА
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В яму провалилось переднее правое колесо иномаркиВ яму провалилось переднее правое колесо иномаркиФото: vk.com
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Самарские дорожные черви добрались до Тольятти. В среду, 10 апреля, они «погрызли» асфальт в Комсомольском районе Автограда. В результате образовалась внушительных размеров дыра, в которую тут же угодила иномарка.

- Все произошло во второй половине дня рядом с домом № 28 на улице Лизы Чайкиной. Провалился автомобиль Datsun mi-Do. Он ушел под землю правым передним колесом, - рассказали очевидцы в соцсетях.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. По словам местных жителей, самостоятельно вызволить машину из ямы автомобилист не смог. Ему понадобилась помощь эвакуатора. По какой причине образовался провал, предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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