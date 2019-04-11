2019-04-11T12:15:10+03:00
Спорт

Финал Кубка России по футболу 2018-2019 пройдет в Самаре

Матч состоится 22 мая
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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"Самара Арена" - место проведения финала Кубка России этого сезона."Самара Арена" - место проведения финала Кубка России этого сезона.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Официально – финал Кубка России по футболу сезона 2018-2019 пройдет на «Самара Арене». Матч состоится 22 мая. Об этом сообщает официальный Твиттер Российского футбольного союза.

- Определено место проведения финального матча Олимп Кубка России сезона 2018/19. Титульный поединок состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена» в Самаре, - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас идут полуфиналы Кубка России. В первых матчах «Урал» переиграл тульский «Арсенал» в Екатеринбурге 1:0, а «Локомотив» и «Ростов» в Москве разошлись миром 2:2. Ответные встречи пройдут 15 мая в Туле и Ростове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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