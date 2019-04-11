В Зубчаниновке после ливня в выходные подтопило дома и мосты

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-11T12:28:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители поселка Зубчаниновка пожаловались властям на смытые мосты и подтопленные дома в районе реки Орловка. По их словам, воды там заметно прибавилось после дождей, которые обрушились на Самару в выходные.

- Помогите, пожалуйста, решить проблему со смытыми мостами в Зубчаниновке! Даже дома были подтоплены. Необходимо закрыть коллекторы, сбрасывающие отходы в реку Орловка! И заново построить мосты, - обратились местные жители к властям через Твиттер.

Мосты в поселке частично ушли под водуФото: Twitter.com

По словам чиновников, причина подтопления территорий поселка, в частности улиц Бугурусланской, Воровского и Аэрофлотской, кроется в недавнем ливне, прорыве трубы в Красноглинском районе, а также в мусоре и старом хламе, которым жители завалили овраг. Чиновники утверждают, что такая ситуация там наблюдается едва ли не каждый год. В прошлом году русло реки Орловки уже приводили в порядок. Тогда оттуда вытащили много мешков с бытовым мусором, старых дверей и заборов. В этом году специалисты также убрали в самых узких местах русла мусор. Сейчас уровень воды спал. Кроме того, как сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков, на лето там запланировано провести работы по берегоукреплению.

ИСТОЧНИК KP.RU