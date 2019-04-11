В Самарской области более 79% жителей оценили свой доход ниже среднего

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-11T13:04:52+03:00

В 2018 году в Самарской области материальное положение улучшилось только у 15,5% семей Фото: Архив "КП"

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В Самарской области необходимо поднять уровень жизни населения. К такому выводу пришел аппарат уполномоченного по правам человека в Самарской области, основываясь на данных исследования за 2018 год.

- Среди населения был проведен специальный опрос. Он показал, что 79,1% жителей региона оценивают свой уровень жизни весьма низко. Свой доход они оценили ниже среднего уровня. При этом каждый десятый опрошенный (11,4%) признался, что живет в нищете, - говорится в докладе омбудсмена Ольги Гальцовой, направленном в Самарскую губдуму.

Исследование показало, что в 2018 году материальное положение улучшилось только у 15,5% семей. А вот 39% опрошенных заявили, что жизнь их стала хуже. Оценивая свое будущее, многие самарцы (25,4%) выразили уверенность в том, что дальше будет только хуже, в положительных же перспективах уверены только 7,5% человек. При этом 2017 году прогнозы самарцев были намного жизнерадостнее. Улучшения в жизни ждали 24,9% человек.

Как отмечают специалисты, такое положение дел наблюдается не только в Самарской области, но и почти по всей стране, и зависит оно напрямую от материального состояния человека и нарушения его прав.

ИСТОЧНИК KP.RU