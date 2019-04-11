В Самаре пенсионера МВД поймали пьяным за рулем Toyota Land Cruiser Prado

СЕГОДНЯ 13:58 2019-04-11T13:58:30+03:00

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Сотрудники ГИБДД задержали в Самаре очередного пьяного водителя. Передвигался автомобилист на Toyota Land Cruiser Prado с красивым номером «007».

- Водителя, который буквально засыпал за рулем, заметили вечером 9 апреля на улице Стара-Загора. Горожане сообщили, что мужчина был «мертвецки» пьян. Задержать подозрительного автомобилиста удалось на кольце на пересечении с проспектом Кирова, - рассказали активисты «Ночного патруля».

По словам общественников, мужчина, заметив сотрудников ДПС, остановил автомобиль и пересел на пассажирское сиденье, а когда полицейские попросили предъявить документы, показал удостоверение пенсионера МВД. Стражам порядка он представился полковником Носовым. Однако эта информация не впечатлила полицейских, они спокойно продолжили оформлять нарушителя. А вот сам мужчина был не таким сдержанным. Он выхватил из рук активиста «Ночного патруля» телефон и разбил его, выругавшись матом. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, за что на него был составлен протокол. Что касается внедорожника мужчины, то его отправили на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU