2019-04-11T14:21:21+03:00
Происшествия

В Сызрани механика будут судить за гибель рабочего при спиле веток

Мужчина отправил сотрудника на кронирование деревьев на неисправном оборудовании
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дело механика рассмотрит городской суд СызраниДело механика рассмотрит городской суд СызраниФото: Архив "КП"
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В Сызрани в ближайшее время предстанет перед судом главный механик ООО «УК Центр», из-за халатности которого погиб человек. Произошло это 21 сентября 2018 года возле дома на улице Мира. В тот день там из корзины гидроподъемника с высоты около 7 метров выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте.

- По версии следствия, обвиняемый при проверке оборудования заметил неисправность гидроподъемника, однако в путевом листе он указал, что с ним все в порядке и разрешил его эксплуатировать. В итоге это закончилось тем, что один из работников организации — 45-летний мужчина — при спиле веток выпал из корзины гидроподъемника и погиб, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

В отношении главного механика было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время его расследование завершено. Правоохранители направили дело с утвержденным обвинительным заключением в Сызранский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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