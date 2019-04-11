2019-04-11T15:09:38+03:00
Спорт

Молодежка «Крыльев Советов» разгромила «Рубин» 4:0

Голами отметились Вучичевич, Нестеров, Босов и Голенков
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После 23 сыгранных матчей «Крылья Советов» расположились на 8 месте в турнирной таблице молодежного первенства РПЛ.После 23 сыгранных матчей «Крылья Советов» расположились на 8 месте в турнирной таблице молодежного первенства РПЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» разгромили казанский «Рубин» в матче 23 тура первенства молодежных составов РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Металлург» в Самаре в четверг, 11 апреля, и завершилась со счетом 4:0. Голами отметились Вучичевич, Нестеров, Босов и Голенков, сообщает пресс-служба «КС».

После 23 сыгранных матчей «Крылья Советов» расположились на 8 месте в турнирной таблице молодежного первенства РПЛ. Они отстают от «Локомотива», идущего на 7-ой строчке, на 3 очка. Лидирует в турнире ЦСКА.

Напомним, встреча основных составов «КС» и «Рубина» пройдет на стадионе «Самара Арена» в пятницу, 12 апреля. Начало – в 19:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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