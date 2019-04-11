В Самаре в день матча «Крылья Советов» - «Рубин» на стадионе «Самара Арена» запустят автобусы S7

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-11T15:31:23+03:00

Автобусы начнут ходить до стадиона за 3 часа до начала игры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В пятницу, 12 апреля, в 19:30 на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 23 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином» из Казани. Поскольку недавно грунт под трамвайными путями размыло водой и там сейчас ведутся ремонтные работы, то болельщиков повезут до спортобъекта на автобусах.

- В день матча будет запущен автобус S7. Он будет курсировать от Барбошиной поляны. Сесть на этот автобус можно будет на разворотном кольце троллейбусов. Промежуточных остановок у S7 не будет, - сообщили в администрации Самары.

Первый автобус до стадиона поедет за 3 часа до начала матча. Интервал движения: с 16:30 до 18:00 – 10-12 минут, с 18:00 до 19:45 – 5 минут. С 21:30 и до окончания вывоза зрителей – 5 минут. Стоимость проезда 28 рублей. Льготы в автобусе S7 не предусмотрены.

Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться следующим образом:

- на маршрутке № 295 до остановки «Стадион «Самара Арена»/Агропарк»;

- на трамваях №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по улице Ташкентской, потом пешком до стадиона или с пересадкой на автобусы 1, 45, 51, 67, 96, 205 до остановки «ул. Алма-Атинская» и на маршрутку № 295 до остановки «Стадион «Самара Арена»/Агропарк»;

- на автобусе № 50 до остановки «Дачи» по улице Демократической, далее – пешком до стадиона;

- на автобусах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки «ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе, потом пешком.

После завершения матча для болельщиков подадут дополнительные автобусы. На маршруты №№ 1, 45, 51, 67 можно будет сесть на остановке «Алма-Атинская», а на маршрут № 50 — на остановке «пр. Кирова/Барбошина поляна». Все автобусы, за исключением № 45, и маршрутки будут работать по удлиненному графику.

Для тех, кто поедет на матч личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заехать на нее можно будет со стороны улицы Демократической по улице Арена 2018, далее - по улице 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по улице 2-ая Стадионная, далее - по улице 2-ой проезд. Поскольку улицу Арена 2018 закрыли для движения на участке от улицы Проезд № 2 до улицы Демократической, то автомобилистам рекомендуют выезжать с парковки на Волжское шоссе, потом на Демократическую по улице 2-ая Стадионная.

Отметим, что 12 апреля также будет закрыт проезд по улице Дальняя от Московского шоссе до улицы Арена 2018, и Проездам № 7, 8, 10, 12.

ИСТОЧНИК KP.RU