Тольяттинец Андрей Лазукин стал пятым в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию
Уроженец Тольятти Андрей Лазукин занял пятое место по итогам короткой программы на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Выступление российского спортсмена оценили в 88.96 балла.
Первые два места поделили спортсмены из США – Нэтан Чен и Винсент Чжоу. Третьим стал японец Шома Уно. Еще один представитель России Александр Самарин упал во время выступления и финишировал на последнем – 12-ом – месте.
Напомним, командный чемпионат мира в эти дни проходит в японском городе Фукуока. Впереди еще два соревновательных дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU