Тольяттинец Андрей Лазукин стал пятым в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию

СЕГОДНЯ 15:38 2019-04-11T15:38:21+03:00

За свое выступление он получил 88.96 балла

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Уроженец Тольятти Андрей Лазукин занял пятое место по итогам короткой программы на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Выступление российского спортсмена оценили в 88.96 балла.

Первые два места поделили спортсмены из США – Нэтан Чен и Винсент Чжоу. Третьим стал японец Шома Уно. Еще один представитель России Александр Самарин упал во время выступления и финишировал на последнем – 12-ом – месте.

Напомним, командный чемпионат мира в эти дни проходит в японском городе Фукуока. Впереди еще два соревновательных дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU