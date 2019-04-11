В Тольятти в сгоревшей «Газели» нашли труп
Личность и пол погибшего пока не известны
На месте ЧП работали 8 пожарных и 2 спецмашиныФото: Архив "КП"
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Вечером среду, 10 апреля, в Комсомольском районе Тольятти произошел пожар. Там на улице Железнодорожной загорелась грузовая «Газель».
- Вызов на пульт дежурного поступил в 23:23. На место происшествия выезжали 8 пожарных и 2 единицы техники. Потушить возгорание они смогли в 00:55, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. При тушении огня в машине был найден труп человека. Сейчас его пол и личность устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU