2019-04-11T15:47:56+03:00
Происшествия

В Тольятти в сгоревшей «Газели» нашли труп

Личность и пол погибшего пока не известны
Анастасия ФИЛАТОВА
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На месте ЧП работали 8 пожарных и 2 спецмашиныНа месте ЧП работали 8 пожарных и 2 спецмашиныФото: Архив "КП"
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Вечером среду, 10 апреля, в Комсомольском районе Тольятти произошел пожар. Там на улице Железнодорожной загорелась грузовая «Газель».

- Вызов на пульт дежурного поступил в 23:23. На место происшествия выезжали 8 пожарных и 2 единицы техники. Потушить возгорание они смогли в 00:55, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. При тушении огня в машине был найден труп человека. Сейчас его пол и личность устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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