В аэропорту Курумоч возобновляются прямые рейсы до Хельсинки

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-11T16:02:24+03:00

Самолеты из Самары в столицу Финляндии будут летать три раза в неделю

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Авиакомпания Finnair возобновляет прямые рейсы из самарского аэропорта Курумоч в аэропорт Вантаа, который находится в столице Финляндии — Хельсинки. Первый самолет из Самары в этом направлении полетит 3 мая.

- Планируется, что полеты по маршруту Самара — Хельсинки будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам в 5:00 по местному времени. В обратном направлении самолеты будут летать по вторникам, четвергам и воскресеньям в 23:40 по времени Хельсинки, - сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

Отметим, что время в пути до столицы Финляндии составит всего три часа. Это самый короткий путь в Европу для пассажиров аэропорта Курумоч. На маршруте будет работать самолет ЕМВ-190.

ИСТОЧНИК KP.RU