В аэропорту Курумоч возобновляются прямые рейсы до Хельсинки
Авиакомпания Finnair возобновляет прямые рейсы из самарского аэропорта Курумоч в аэропорт Вантаа, который находится в столице Финляндии — Хельсинки. Первый самолет из Самары в этом направлении полетит 3 мая.
- Планируется, что полеты по маршруту Самара — Хельсинки будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам в 5:00 по местному времени. В обратном направлении самолеты будут летать по вторникам, четвергам и воскресеньям в 23:40 по времени Хельсинки, - сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.
Отметим, что время в пути до столицы Финляндии составит всего три часа. Это самый короткий путь в Европу для пассажиров аэропорта Курумоч. На маршруте будет работать самолет ЕМВ-190.
ИСТОЧНИК KP.RU