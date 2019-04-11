В Самарской области легковушка протаранила дорожное ограждение и вылетела в кювет: водитель погиб

СЕГОДНЯ 18:29 2019-04-11T18:29:22+03:00

По данным полицейских, мужчина не справился с управлением

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В среду, 10 апреля, около 16:00 на трассе Отрадный - Богатое в Кинель-Черкасском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 59-летний водитель автомобиля СЕАЗ, двигаясь со стороны села Богатое в направлении Отрадного, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. После этого машина вылетела в кювет, - рассказали полицейские.

В результате произошедшего автомобилист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU