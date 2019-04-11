В Самаре возле ТЦ "Мико" разобьют газоны и высадят клумбы

СЕГОДНЯ 18:55 2019-04-11T19:13:09+03:00

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В Самаре собираются благоустроить территорию на пересечении улиц Чернореченской и Клинической. Речь идет о площадке, которая расположена неподалеку от торгового центра "Мико". Власти уже подготовили эскизное решение по планировке территории и вынесли его на общественное обсуждение.

- На площадке возле ТЦ "Мико" планируется высадить кустарники и розы, а также сделать живую изгородь и газоны. Кроме того, там будут обустроены пешеходные дорожки, часть из которых заасфальтируют, а часть замостят тротуарной плиткой. Еще предполагается разместить 12 торговых мест для пенсионеров, - говорится в проекте благоустройства.

Жители Ленинского района Самары смогут внести в этот проект предложения или замечания с 11 по 30 апреля. Общественное собрание по этому поводу пройдет 13 мая в 16:00 в здании районной администрации на улице Садовой, 243. Итоги обсуждений станут известны 16 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU