2019-04-11T19:16:56+03:00
Общество

В этом году дороги Самары мыть с шампунем не будут

В прошлом году это чистящее средство показало очень низкую эффективность
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дороги вновь будут мыть только водойДороги вновь будут мыть только водой
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Помывка дорог после зимы с шампунем в этом году в Самаре отменяется. Использование этого чистящего средства показало свою неэффективность в прошлом году. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда - Самара" заявил заместитель руководителя управления благоустройства профильного департамента Виктор Ненашев.

- Шампунь используется для смывания с дорог тех пятен и веществ, которые плохо берет вода. К примеру, это масло, битумные пятна. Для этого шампунь должен какое-то время побыть на проезжей части, но из-за интенсивного движения надолго он там не задерживается, - отметил чиновник.

По словам Виктора Ненашева, после того, как шампунь полежит на дороге, его нужно тщательно смывать, но не на всех самарских дорогах есть ливневки, куда бы уходил раствор. Кроме того, большой пользы от шампуня не удалось добиться и потому, что он быстро разлеталась с дороги и часть его оставалась на колесах. В итоге в этом году от использования шампуня было решено отказаться. Дороги будут быть просто водой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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