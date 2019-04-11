Самарским депутатам не понравилось "иностранное" название "ВолгаФеста"

СЕГОДНЯ 19:59 2019-04-11T19:59:46+03:00

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Знаменитый самарский фестиваль набережных "ВолгаФест", который ежегодно проводится в летнее время, подвергся критике со стороны депутатов губдумы. Их недовольство вызвало название фестиваля. В нем парламентарии углядели тлетворное иностранное влияние.

- Такие названия порождают искоренение русского языка. Использование иностранных слов ведет к уничтожению русской культуры, - заявил в четверг, 11 апреля, на заседании комитета по культуре, спорту и молодежной политике губдумы его председатель Александр Милеев.

Заместитель министра культуры Самарской области Ирина Калягина, которая присутствовала на заседании, попыталась оправдаться тем, что "фест" - это сокращенно от слова "фестиваль", но ее доводы депутата не убедили. Он заявил, что если "ВолгаФест" означает "Волжский фестиваль", то так его и надо называть, не используя похожих на иностранные слова сокращений. В итоге до конца заседания известное летнее мероприятие так и называли полным наименованием. Сменит ли фестиваль свое название и за пределами комитета по культуре, пока не ясно, но уже сейчас эта возможная корректировка многим пришлась не по вкусу.

ИСТОЧНИК KP.RU