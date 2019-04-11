Самарский пловец Александр Кудашев выиграл золото на чемпионате России
Спортсмен стал лучшим на дистанции 200 м баттерфляем
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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Спортсмены из Самарской области продолжают выигрывать награды на чемпионате России по плаванию, который проходит в Москве. На этот раз отличился 23-летний пловец Александр Кудашев. Он завоевал золотую медаль.
- Александр Кудашев выиграл золото на дистанции 200 метров баттерфляем, - сообщили в министерстве спорта Самарской области.
Напомним, что ранее Самарской области две награды принесли спортсменка из Новокуйбышевска Ирина Кривоногова и тольяттинка Софья Чичайкина. Первая выиграла золотую медаль, а вторая стала обладательницей серебряной награды.
ИСТОЧНИК KP.RU