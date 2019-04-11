Готовьтесь и побеждайте: Дмитрий Азаров пригласил самарцев поучаствовать в конкурсе на пост министра культуры

СЕГОДНЯ 20:37 2019-04-11T20:41:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил конкурс на должность министра культуры региона, которую на данный момент занимает Сергей Филиппов. Принять участие в нем смогут все желающие. Конкурс стартует в пятницу, 12 апреля.

- Нам нужны лидеры в области администрирования, энергичные и талантливые люди. Чтобы привлечь высококлассных специалистов, мы запускаем открытый конкурс на должность министра культуры. Он стартует 12 апреля, что символично для нашего региона, имеющего «космические» амбиции в любой сфере, - отметил Дмитрий Азаров в эфире программы «Главная тема» канала «Россия-24» 11 апреля.

По мнению главы региона, конкуренция в конкурсе будет высокая. В нем примут участие жители не только Самарской области, но и других регионов.

- Не теряйте время, готовьтесь, участвуйте, побеждайте, входите в команду регионального правительства – мы вместе многое сделаем! - обратился к самарцам губернатор.

Кандидатов на пост министра культуры будут отбирать в три этапа: заочный, интерактивный и очный. На первом кандидатам нужно будет пройти тестирование и загрузить на портал «Кадросфера» видеопрезентацию с ответом на вопрос «Ваша цель участия в конкурсе на замещение должности министра культуры Самарской области?», а также с предложениями по развитию сферы культуры в регионе. На втором участнику конкурса нужно будет представить свои идеи и предложения, а на третьем этапе конкурсная комиссия проведет с кандидатом индивидуальное собеседование. По завершению каждого этапа будет составляться рейтинг претендентов. Лучшие кандидаты по решению комиссии будут проходить в следующий этап.

Документы для участия в очном этапе конкурса будут приниматься до 15 мая 2019 года включительно по адресу: улица Молодогвардейская, 210, кабинет 426, ежедневно по будням с 9:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00). Телефон: 242-23-32. Сам этап пройдет 3 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU