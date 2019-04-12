2019-04-12T08:21:45+03:00
Общество

Обновят плитку и заделают ямы: в Самаре подрядчики по гарантии отремонтируют 84 участка дорог

Все работы дорожники должны закончить до 1 мая
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
Изменить размер текста:

В Самаре продолжается плановый весенний осмотр дорог, во время которого специалисты и общественники оценивают состояние объектов, которые были отремонтированы в прошлые годы. На данный момент они обнаружили дефекты на 84 дорогах, которые обновлялись в 2017-2018 годах в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

- По некоторым отремонтированным ранее дорогам есть замечания по поводу просадки плитки на тротуарах и образования ям на проезжих частях. Из 84 объектов, на которых были выявлены недостатки, 20 дефектов уже устранили. В основном подрядчикам приходится приводить в порядок дороги, которые обновлялись картами, - рассказал заместитель директора по контролю за объектами ремонта и реконструкции МБУ «Дорожное хозяйство» Антон Кукарин.

По словам чиновника, сейчас дорожники трудятся на 23 объектах, на очереди - еще 41 дорога. В рамках гарантийных обязательств подрядчики должны завершить все работы на этих дорогах до 1 мая.

Отметим, что в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать улицы Стара-Загора и Победы. Их приведут в порядок по трехгодичным контрактам, то есть после того, как подрядчик обновит дорогу, он будет в течение 3 лет ее обслуживать. Чиновники надеются, что благодаря этой мере подрядчик будет лучше следить за своим объектом, поэтому и разрушений на нем будет меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волейбольная «Нова» в Красноярске проиграла «Газпрому-Югре» - 1:3
"Ужасно боюсь высоты": сызранский космонавт Михаил Корниенко рассказал про "Две звезды" и о выходах в открытый космос
В Самаре комбинат питания возместит моральный вред матери отравившейся в школе № 81 ученице
Готовьтесь и побеждайте: Дмитрий Азаров пригласил самарцев поучаствовать в конкурсе на пост министра культуры
Самарский пловец Александр Кудашев выиграл золото на чемпионате России
Самарским депутатам не понравилось "иностранное" название "ВолгаФеста"
В этом году дороги Самары мыть с шампунем не будут
В Самаре возле ТЦ "Мико" разобьют газоны и высадят клумбы
В Самарской области легковушка протаранила дорожное ограждение и вылетела в кювет: водитель погиб
В Самаре сосед-хулиган порезал колеса чужой иномарки
Улыбнулась удача: супруги из Самарской области выиграли в лотерею 1 миллион рублей
В Самаре открыли памятник двигателю НК -33
В аэропорту Курумоч возобновляются прямые рейсы до Хельсинки
В Тольятти в сгоревшей «Газели» нашли труп
Тольяттинец Андрей Лазукин стал пятым в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию
В Самаре в день матча «Крылья Советов» - «Рубин» на стадионе «Самара Арена» запустят автобусы S7
Молодежка «Крыльев Советов» разгромила «Рубин» 4:0
Смертельное ДТП: на трассе М-5 под Тольятти «Газель» влетела в грузовик дорожной службы
В Самарской области нашли тело рыбака, который пропал на Волге 5 месяцев назад
В Сызрани механика будут судить за гибель рабочего при спиле веток
В Самаре пенсионера МВД поймали пьяным за рулем Toyota Land Cruiser Prado
«Ростелеком» приглашает на семейный IT-марафон 2019
В Самаре на две недели закрыли проезд по улице Арена 2018
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2018 года
В Самарской области более 79% жителей оценили свой доход ниже среднего
В Зубчаниновке после ливня в выходные подтопило дома и мосты
Финал Кубка России по футболу 2018-2019 пройдет в Самаре