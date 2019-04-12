Обновят плитку и заделают ямы: в Самаре подрядчики по гарантии отремонтируют 84 участка дорог

СЕГОДНЯ 08:21 2019-04-12T08:21:45+03:00

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В Самаре продолжается плановый весенний осмотр дорог, во время которого специалисты и общественники оценивают состояние объектов, которые были отремонтированы в прошлые годы. На данный момент они обнаружили дефекты на 84 дорогах, которые обновлялись в 2017-2018 годах в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

- По некоторым отремонтированным ранее дорогам есть замечания по поводу просадки плитки на тротуарах и образования ям на проезжих частях. Из 84 объектов, на которых были выявлены недостатки, 20 дефектов уже устранили. В основном подрядчикам приходится приводить в порядок дороги, которые обновлялись картами, - рассказал заместитель директора по контролю за объектами ремонта и реконструкции МБУ «Дорожное хозяйство» Антон Кукарин.

По словам чиновника, сейчас дорожники трудятся на 23 объектах, на очереди - еще 41 дорога. В рамках гарантийных обязательств подрядчики должны завершить все работы на этих дорогах до 1 мая.

Отметим, что в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать улицы Стара-Загора и Победы. Их приведут в порядок по трехгодичным контрактам, то есть после того, как подрядчик обновит дорогу, он будет в течение 3 лет ее обслуживать. Чиновники надеются, что благодаря этой мере подрядчик будет лучше следить за своим объектом, поэтому и разрушений на нем будет меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU