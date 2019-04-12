2019-04-12T08:41:28+03:00
Спорт

Волейбольная «Нова» в Красноярске проиграла «Газпрому-Югре» - 1:3

Команда из Сургута оказалась стабильнее в игре, чем новокуйбышевцы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Волейболисты "Новы" за весь матч смогли выиграть только одну партиюВолейболисты "Новы" за весь матч смогли выиграть только одну партию
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В четверг, 11 апреля, в Красноярске прошел третий матч финального этапа Суперлиги по волейболу за 9-14 места между командой из Самарской области «Нова» и «Газпромом-Югрой» из Сургута. К сожалению, новокуйбышевскому клубу не удалось обыграть противника. «Нова» уступила «Газпрому-Югре» со счетом 1:3.

Матч с самого начала не задался для новокуйбышевской команды. С первых подач наметилась проблема с приемом. В итоге наши волейболисты уступили в первой партии со счетом 20:25. Во второй партии сургутяне поначалу по-прежнему были впереди, но к ее финишу волейболисты «Новы» сначала сравняли счет, а потом и вовсе обошли соперника — 28:26. Однако в последующих партиях команде из Самарской области не удалось изменить расклад сил на площадке. Команда «Газпром-Югра» взяла две партии подряд — 25:19, 25:20 и завершила матч своей победой.

- Свои ошибки нам не позволили конкурировать с соперником на равных. Где-то смогли достать переломить ход, но до конца не выдержали. Сургут оказался стабильнее нас, - прокомментировал матч главный тренер ВК «Нова» Александр Горбатков.

Как сообщает пресс-служба новокуйбышевского клуба, следующим соперником «Новы» станет «Енисей». Матч пройдет в субботу, 13 апреля, в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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