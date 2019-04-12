В Самаре на Карла Маркса «шестерка» влетела в «Ауди»: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 08:52 2019-04-12T08:55:50+03:00

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Утром в пятницу, 12 апреля, на проспекте Карла Маркса в Самаре произошло серьезное ДТП. Там напротив ТЭЦ отечественная легковушка протаранила автомобиль «Ауди». Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП Самара».

- «Шестерка» влетела в правый бок иномарки. У «Ауди» смята передняя пассажирская дверь, а ВАЗу раскурочило всю переднюю часть и сторону водителя, - рассказали свидетели случившегося.

По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики скорой помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отечественной легковушке от удара смяло переднюю часть и сторону водителяФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU