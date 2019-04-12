2019-04-12T09:22:06+03:00
Общество

В Самаре оштрафовали капитана-механика, по чьей вине столкнулись два судна на воздушной подушке

К счастью, тогда никто не пострадал, но судна получили несколько повреждений
Анастасия ФИЛАТОВА
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Капитан-механик допустил ошибку при судовожденииКапитан-механик допустил ошибку при судовожденииФото: Соцсети
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В Самаре наказали виновного в столкновении двух пассажирских судов на воздушной подушке: «Хивус-6» и «Хивус-10», которое произошло 11 февраля на Волге в районе села Рождествено.

- Проверка показала, что транспортное происшествие произошло из-за ошибки капитана-механика одного из судов. Он предпринял неверные действия при расхождении судов, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, что в результате случившегося никто не пострадал, но суда получили несколько повреждений. После прокуроского вмешательства Самарское речное пассажирское предприятие, которому принадлежат оба судна, провело дополнительный инструктаж судоводителей. Кроме того, на капитана-механика, по чьей вине произошло столкновение, наложили штраф за нарушение правил плавания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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