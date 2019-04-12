Глава Жигулевска посетил АО «АКОМ»

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-12T09:26:25+03:00

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Целью визита стало детальное знакомство с работой предприятия, являющегося лидером отрасли химических источников тока в РФ и знаковым промышленным объектом, как города, так и всего Самарского региона.

Градоначальник осмотрел производственные цеха, пообщался с сотрудниками, обсудил с президентом ГК «АКОМ» Н.М.Игнатьевым перспективы компании, в частности, по таким позициям как продвижение региональных брендов, экологическая и социальная политика предприятия. Особое внимание было уделено успешной реализации на заводе «АКОМ» национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Затемв конференц-зале состоялась встреча Д.В.Холина с трудовым коллективом предприятия. Глава Жигулевска рассказал заводчанам о планах по развитию города

и ответил на многочисленные вопросы, касающиеся благоустройства, здравоохранения и др.

ИСТОЧНИК KP.RU