В Самарской области велосипедистка «отправила» в кювет иномарку

СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-12T09:35:08+03:00

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В Нефтегорском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала 25-летняя велосипедистка. Авария произошла в среду, 10 апреля, в 18:10 на трассе Богатое — Самара — Оренбург. Велосипедистка столкнулась там с автомобилем KIA.

- По предварительной версии, ДТП спровоцировала девушка на велосипеде. В пути следования она выехала из-за едущего в попутном направлении автомобиля на встречную полосу и столкнулась с иномаркой под управлением 34-летнего водителя. После этого авто съехало в кювет, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося девушка получила травмы, с которыми ее направили на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU