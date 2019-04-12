2019-04-12T09:35:08+03:00
Происшествия

В Самарской области велосипедистка «отправила» в кювет иномарку

Девушка устроила ДТП, внезапно выехав на встречную полосу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Нефтегорском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала 25-летняя велосипедистка. Авария произошла в среду, 10 апреля, в 18:10 на трассе Богатое — СамараОренбург. Велосипедистка столкнулась там с автомобилем KIA.

- По предварительной версии, ДТП спровоцировала девушка на велосипеде. В пути следования она выехала из-за едущего в попутном направлении автомобиля на встречную полосу и столкнулась с иномаркой под управлением 34-летнего водителя. После этого авто съехало в кювет, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося девушка получила травмы, с которыми ее направили на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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