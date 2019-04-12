2019-04-12T09:50:41+03:00
Общество

В Отрадном руководство УК оштрафовали на 50 тысяч рублей за падение глыбы снега на 4-летнюю девочку

Сотрудники компании не почистили крышу со стороны двора, что привело к ЧП с ребенком
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за халатности УК при очистке крыши от снега девочка получила травмуИз-за халатности УК при очистке крыши от снега девочка получила травмуФото: Архив "КП"
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В Отрадном привлекли к ответственности управляющую компанию, которая вовремя не почистила крышу дома от снега и наледи, из-за чего в дальнейшем пострадала 4-летняя девочка.

- 16 февраля этого года с крыши дома № 8 на улице Победы со стороны подъезда на ребенка рухнули снежные льдины. В результате малышка получила травму. Проверка показала, что 11 февраля УК чистила крышу, но не со стороны двора, и предупреждающие о работах ленты она не устанавливала, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В итоге заместителя управляющего организации признали виновным в управлении многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований и назначили ему штраф в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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