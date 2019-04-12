2019-04-12T10:04:47+03:00
Происшествия

В Тольятти парочка промышляла торговлей героином

Мужчина искал поставщиков, а девушка занималась фасовкой и продажей наркотиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Тольятти полицейские задержали подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии героина. Преступным бизнесом занимались двое сожителей.

- В полицию поступила информация, что 25-летняя жительница Тольятти может быть причастна к незаконному обороту наркотиков. Эти сведения подтвердились. В квартире девушки стражи порядка нашли более 200 граммов героина. Вскоре выяснилось, что действовала тольяттинка не одна, а вместе со своим 29-летнем сожителем, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, мужчина занимался поиском поставщиков наркотиков, а девушка — фасовкой запрещенных веществ в пакеты и распространением их на территории города. В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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