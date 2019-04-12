Шаг навстречу мечте: команды детских домов и школ-интернатов едут покорять Волгоград

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-12T11:30:22+03:00

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15 и 16 апреля в Волгограде пройдет Поволжский этап открытых соревнований среди команд детских домов и школ-интернатов. Турнир проводится в пятнадцатый раз. Среди организаторов: компания «МегаФон», Российский Футбольный Союз, минспорта Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации.

Настоящую командную игру, забитые на последней минуте голы и суровое противостояние соперникам смогут показать 120 детей (от 11 до 15 лет) из Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Пензензенской областей, Республик Башкирия, Мордовия и Татарстан. Нашу губернию представит команда "Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Искра" г. о. Сызрань. Команды-победители будут представлять свои регионы на финальных соревнованиях в Сочи.

- Физическое развитие – только одна из частей проекта, - отмечает Кирилл Давыдов, директор Волгоградского отделения МегаФона. - У каждого ребенка должно быть детство, и оно должно быть счастливым, независимо от того, лишены они любви и заботы родителей или нет. Соревнования «Будущее зависит от тебя» – серьезный шаг к взрослению и социализации детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Ребята из старшей возрастной группы фактически находятся в нескольких шагах от самостоятельной жизни, поэтому важно показать им, каких высот можно добиться, выкладываясь на все 100%: сегодня это футбольное поле и игра, а завтра – учеба, работа и социальная жизнь.

«Будущее зависит от тебя» – не только соревнования по футболу. Это – целая программа, в которой есть место для экскурсий по городу, встречи со спортсменами, добившимися высоких результатов, и простого общения, приводящего к дружбе сквозь километры расстояний. В этом году в Волгограде ребят ждет посещение Мамаева Кургана и стадиона «Волгоград-Арена», принимавшего 4 игры Чемпионата мира по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU