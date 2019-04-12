В Самаре 6 ТСЖ уличили в сборе платы за вывоз мусора вместе с регоператором
В Самаре прокуратура нашла нарушения в работе нескольких ТСЖ, которые обслуживают дома в Ленинском районе. Как выяснилось, это организации «забыли» исключить из квитанций плату за вывоз ТКО, чем с начала этого года занимается регоператор.
- ТСЖ, которое обслуживает дом № 310 на улице Ленинской, в квитанциях указывает строку «содержание и ремонт». Однако после того, как вывоз мусора на себя взял регоператор, организация в нарушение закона не изменила тариф и не исключила из квитанций плату за услугу по обращению ТКО. Кроме того, перерасчет сделан тоже не был, - сообщил в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Такие же нарушения надзорное ведомство нашло еще в 5 ТСЖ. Оно внесло представления в адрес их председателей с требованием устранить все нарушения. Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU