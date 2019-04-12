В районе стадиона «Самара Арена» расширят торговые площадки

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-12T11:00:35+03:00

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Возле стадиона «Самара Арена» расширят торговые площадки. Речь идет об «Агропарке» на Волжском шоссе. В ближайшие месяцы там откроется вторая очередь, где будет осуществляться розничная и мелкооптовая торговля.

- Помещение готово, но еще не решены вопросы с земельным участком под парковку, а также с обустройством остановки общественного транспорта. Руководство агропарка попросило содействия со стороны областных властей, - сообщили депутаты во время выездного заседания комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы.

Также сейчас планируется увеличить число маршрутов, которые бы курсировали до «Агропарка». Напомним, пока туда заезжает только маршрутка № 295, в дальнейшем транспортную логистику хотят выстроить так, чтобы до «Агропарка» доезжали и другие городские и пригородные маршруты.

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ИСТОЧНИК KP.RU