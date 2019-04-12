Житель Самары догнал на машине похитителей шкафа и заставил вернуть его на место

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-12T12:02:59+03:00

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В Самаре дом № 267В на улице Стара-Загора одолели воришки. Дело в том, что там идет ремонт, поэтому любители халявы так и норовят что-нибудь стащить. Местные жители решили не терпеть такого произвола и установили на первых этажах дома видеокамеры. Теперь они сами ловят воришек.

- 22 марта группа мужчин заприметила возле одного из подъездов дома металлический шкаф и решила его украсть. Они дружно подхватили его и попытались скрыться. Это заметил жилец дома. Молодой человек, не раздумывая ни минуты, заскочил в свою машину и поехал вслед за воришками. Он настиг преступников и «пригнал» их вместе со шкафом обратно к дому, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» представители программы «Безопасный дом».

По словам местных жителей, еще один похожий случай произошел буквально через два дня. В тот день двое мужчин украли из подъезда строительные материалы. Удалось ли их поймать, пока не известно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/702556" frameborder="0"></iframe> Парень заставил воров вернуть всё на место.

ИСТОЧНИК KP.RU