«Передавайте привет инопланетянам»: жители Самары записали видеопоздравление Олегу Кононенко с Днем космонавтики

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-12T12:43:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики. В этот день ровно 58 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Обычно с этим праздником землян с борта МКС поздравляют наши космонавты, но в этом году все наоборот. Жители Самары решили сами поздравить всех членов экипажа МКС, командиром которого сейчас является наш земляк Олег Кононенко.

День космонавтики: Космический Куйбышев 00:00 00:00

Самарцы записали космонавтам видеопоздравление. Свои пожелания им направили губернатор Дмитрий Азаров, сотрудники РКЦ «Прогресс», студенты Самарского университета и коллектив театра драмы имени Максима Горького. Кроме того, космонавтов с праздником поздравили воспитанники «Кванториума 63» и детский музыкальный театр «Задумка».

День космонавтики: Где же жил, приезжая в наш город Сергей Королев? 00:00 00:00

Взрослые пожелали экипажу МКС здоровья, благополучия и скорейшего возвращения на Землю. А вот юные самарцы были более креативны. Они пожелали космонавтам, чтобы им всегда хватало еды на станции, чтобы они достали до самой красивой и яркой звезды, а также пожелали найти черную дыру, чтобы люди смогли путешествовать во времени. Кроме того, дети попросили космонавтов при случае передать привет инопланетянам.

Слушайте также:

День космонавтики: Гагарин в Куйбышеве 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/702785" frameborder="0"></iframe> Самарцы записали видеопоздравление Олегу Кононенко и экипажу МКС с Днем космонавтики.

ИСТОЧНИК KP.RU