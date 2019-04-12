2019-04-12T12:43:36+03:00
Общество

«Передавайте привет инопланетянам»: жители Самары записали видеопоздравление Олегу Кононенко с Днем космонавтики

Самарцы от мала до велика пожелали экипажу МКС здоровья и скорейшего возвращения на Землю
Анастасия ФИЛАТОВА
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Губернатор и сотрудники РКЦ "Прогресс" поздравили космонавтов с праздникомГубернатор и сотрудники РКЦ "Прогресс" поздравили космонавтов с праздникомФото: скриншот видео
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В пятницу, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики. В этот день ровно 58 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Обычно с этим праздником землян с борта МКС поздравляют наши космонавты, но в этом году все наоборот. Жители Самары решили сами поздравить всех членов экипажа МКС, командиром которого сейчас является наш земляк Олег Кононенко.

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Самарцы записали космонавтам видеопоздравление. Свои пожелания им направили губернатор Дмитрий Азаров, сотрудники РКЦ «Прогресс», студенты Самарского университета и коллектив театра драмы имени Максима Горького. Кроме того, космонавтов с праздником поздравили воспитанники «Кванториума 63» и детский музыкальный театр «Задумка».

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Взрослые пожелали экипажу МКС здоровья, благополучия и скорейшего возвращения на Землю. А вот юные самарцы были более креативны. Они пожелали космонавтам, чтобы им всегда хватало еды на станции, чтобы они достали до самой красивой и яркой звезды, а также пожелали найти черную дыру, чтобы люди смогли путешествовать во времени. Кроме того, дети попросили космонавтов при случае передать привет инопланетянам.

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Самарцы записали видеопоздравление Олегу Кононенко и экипажу МКС с Днем космонавтики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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