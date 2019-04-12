В Тольятти спасли 20-летнего парня, который пытался спрыгнуть с крыши недостроя
Недавно сотрудники Центра гражданской защиты Тольятти спасли жизнь парню, который едва не спрыгнул с крыши недостроенного здания на улице Коммунистической. Предотвратить трагедию удалось благодаря местным жителям, которые вовремя заметили человека на высотке.
- Молодой человек сидел на 9 этаже дома и готовился спрыгнуть с крыши. Когда приехали спасатели, он стал ходить по краю крыши, а потом расставил руки в стороны, словно готовясь взлететь. В этот момент парня и скрутили спасатели, - поделились очевидцы в соцсетях.
Как сообщили в администрации Тольятти, спасатели благополучно спустили молодого человека вниз и передали полицейским. Они спасли от гибели 20-летнего парня. Что его толкнуло на этот отчаянный шаг, пока не известно. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
В Тольятти спасатели не дали парню спрыгнуть с недостроенной высотки .
ИСТОЧНИК KP.RU