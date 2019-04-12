В Тольятти спасли 20-летнего парня, который пытался спрыгнуть с крыши недостроя

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-12T13:17:29+03:00

Парень уже расставил руки, чтобы "взлететь", но спасатели не дали ему этого сделать Фото: скриншот видео

Изменить размер текста: A A

Недавно сотрудники Центра гражданской защиты Тольятти спасли жизнь парню, который едва не спрыгнул с крыши недостроенного здания на улице Коммунистической. Предотвратить трагедию удалось благодаря местным жителям, которые вовремя заметили человека на высотке.

- Молодой человек сидел на 9 этаже дома и готовился спрыгнуть с крыши. Когда приехали спасатели, он стал ходить по краю крыши, а потом расставил руки в стороны, словно готовясь взлететь. В этот момент парня и скрутили спасатели, - поделились очевидцы в соцсетях.

Как сообщили в администрации Тольятти, спасатели благополучно спустили молодого человека вниз и передали полицейским. Они спасли от гибели 20-летнего парня. Что его толкнуло на этот отчаянный шаг, пока не известно. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

В Тольятти спасатели не дали парню спрыгнуть с недостроенной высотки .

ИСТОЧНИК KP.RU