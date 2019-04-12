2019-04-12T13:28:00+03:00
Общество

В «КП-Самара» пройдет пресс-конференция, посвященная переходу на электронный документооборот по регистрации и реорганизации бизнеса

Она пройдет по адресу: улица Лесная, 9, 15 апреля в 12:00
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Аккредитоваться можно по электронной почте lika@phkp.ru или по телефону 8927-705-80-39 до 10.00 15 апреля.Аккредитоваться можно по электронной почте lika@phkp.ru или по телефону 8927-705-80-39 до 10.00 15 апреля.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пресс-центре «КП-Самара» (улица Лесная, 9) в понедельник, 15 апреля, пройдет пресс-конференция, посвященная переходу на электронный документооборот по регистрации и реорганизации бизнеса. Ее участники- директор ГКУ СО «Уполномоченный МФЦ Самарской области» Павел Синёв и начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления ФНС России по Самарской области Андрей Лунин. Начало – в 12:00.

С 1 марта 2019 региональная налоговая служба и МФЦ Самарской области перешли на новый формат взаимодействия в рамках оказания услуги по регистрации или реорганизации бизнеса. Документооборот между ними стал осуществляться в электронном виде. Как сегодня выглядит алгоритм действий при регистрации ИП, ООО для самарских предпринимателей? Куда и с каким пакетом документов нужно обращаться бизнесменам? Насколько сократились сроки оказания услуги? Насколько это стало дешевле для предпринимателей? Сколько людей уже успело обратиться за данной услугой в новом формате? Какие сложности остаются на сегодняшний день? На все эти вопросы и на многие другие ответят эксперты на пресс-конференции в «КП-Самара».

Аккредитоваться можно по электронной почте lika@phkp.ru или по телефону 8927-705-80-39 до 10.00 15 апреля. При себе иметь необходимо паспорт или журналистское удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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