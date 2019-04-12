2019-04-12T13:48:58+03:00
Общество

Горожан просят поддержать проект самарского стрит-арта «Истории чемпионов», которые претендуют на нью-йоркскую премию

11 граффити на футбольную тематику появились на домах в областной столице в преддверии ЧМ-2018
Анастасия ФИЛАТОВА
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Художники запечатлели на самарских домах моменты знаменитых матчей и известных футболистовХудожники запечатлели на самарских домах моменты знаменитых матчей и известных футболистов
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Проект самарских художников «Истории чемпионов» претендует на нью-йоркскую профессиональную премию Webby Awards. Речь идет об 11 огромных граффити, которые появились на домах в Самары в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Проект участвует в двух номинациях: «Advertising, Media & PR. Best Influencer Endorsements». Победителей старейшей интернет-премии определят голосованием, поэтому самарцев просят активнее поддерживать проект.

- Мы хотели, чтобы наш проект был приурочен не только ЧМ-2018, но и чтобы он был актуален и после него. На мой взгляд, муралы удачно вписались в эргономику города. Мы подались в этот и другие конкурсы для того, чтобы на весь мир заявить, что Самара – город, где есть место современному, креативному искусству, - отметил куратор проекта Евгений Петров.

Напомним, что благодаря стараниям нескольких уличных художников в Самаре появились изображения гола «Рука бога» аргентинского футболиста Диего Марадоны, удара «ножницами» мексиканского полузащитника Мануэля Негрете, конфликта между Зинедином Зиданом и Марко Матерацци в 2006 году. Отметим, что ранее проект был отмечен австралийской премией MAA globes и российской Tagline awards.

ИСТОЧНИК KP.RU

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